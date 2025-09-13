Haberler

Erzincan'da Alkollü Sürücü Şarampole Uçtu: 2 Yaralı

Erzincan'da yasal sınırın üzerinde alkollü çıkan bir sürücünün kontrolü kaybederek şarampole uçması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Erzincan'da yasal sınırın üzerinde alkollü çıkan sürücünün kullandığı otomobil, yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Çağlayan kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, C.Ö. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak savruldu. Şarampole uçan otomobilde sürücü C.Ö. ile yolcu M.K., yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alkolün etkisiyle kendine gelemeyen yaralı sürücü ve yanındaki yolcu sağlık ve polis ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra, ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiler.

Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede incelemelerde bulundu. - ERZİNCAN

