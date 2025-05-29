Erzincan'da Aile Destek Merkezlerinde Eğitim Programı Başlatıldı

Erzincan'da Aile Destek Merkezlerinde Eğitim Programı Başlatıldı
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Erzincan Aile Destek Merkezlerinde, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 'Aile Eğitim Programı' düzenlenerek kadınlara yönelik eğitimler verildi.

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yakın zamanda açılışı yapılan Aile Destek Merkezlerinde eğitim programı düzenlendi.

Erzincan Valiliği himayelerinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Erzincan'da 3 mahallede Aile Destek Merkezi açılmıştı. Kadınların eğitim almaları, rehabilite olmaları, sertifika almaları ve üretim, katma değer elde etmeleri amacıyla açılan merkezlerde Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünce "Aile Eğitim Programı" kapsamında eğitim verildi.

Eğitimde, yetişkin aile bireylerinin çağın gerektirdiği temel aile yaşam becerilerine yönelik bilgi, beceri ve tutumları kapsamlı olarak katılımcılara aktarıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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