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Erzincan'da ahır yangını

3. Sayfa Haberleri

Erzincan'da ahır yangını

Erzincan'da bir ahır yanarak kullanılamaz hale geldi.

Erzincan'da bir ahır yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Erzincan'ın merkez mahallelerinden Kavakyolu'nda gece saatlerinde Savaş Akyol'a ait ahırda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın da içerideki hayvanlar tahliye edilirken alevler yükseldi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek bitişiğindeki ev ve diğer ahıra sıçramadan yangını kontrol altına aldılar.

Söndürme ve soğutma çalışması yapılan ahır kullanılamaz hale geldi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kavakyolu Erzincan 3. Sayfa Haberler

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