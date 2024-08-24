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Erzincan'da ağaçlık alanda çıkan anız yangını kontrol altına alındı

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Erzincan Konakbaşı köyünde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangın, yerleşim yerlerine ve çevredeki araziye sıçramadan söndürüldü.

Erzincan'da ağaçlık alanda çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Erzincan Konakbaşı köyünde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar edilmesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak yerleşim yerlerine ve çevredeki araziye sıçramasını önledi.

Yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri ardından soğutması çalışması yaptı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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