Erzincan'da acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu

ERZİNCAN Erzincan'da kurbanlık keserken kendini yaralayan acemi kasaplar koşarak hastanelere gitti.

Erzincan'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde sabah kılınan bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmeye çalışan acemi kasaplar kendilerini kesti. Hastaneler yine acemi kasapların akınına uğradı. Kent merkezi, ilçe, belde ve köylerde satın aldıkları kurbanlıkları kendileri kesmeye çalışan, kesime yardımcı olan vatandaşlar kesici aletler ile veya hayvanın vurması sonucu yaralandı. Özellikle el, ayak ve bacak bölgelerinden bıçakla yaralandıkları görülen acemi kasaplar, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastaneye akın etti. Bir kişi ise tosunun tepmesi sonucu boğazından yaralandı. Doktorlar yaralıya dikiş atarken durumunun iyi olduğu öğrenildi. Acil servislerde müdahaleleri yapılan acemi kasaplar yeniden evlerinin yolunu tuttu. Bu saate kadar kent merkezindeki kamu ve özel hastaneye 20'ye yakın yaralının geldiği belirtildi.