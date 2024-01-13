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Erzincan'da 99 kaçak göçmen yakalandı

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Erzincan'ın Tercan ilçesinde durdurulan kamyonun kasasında Afganistan uyruklu 99 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde durdurulan kamyonun kasasında Afganistan uyruklu 99 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Erzurum - Erzincan kara yolu Tercan uygulama noktasında durdurulan kamyonun kasasından Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 99 kaçak göçmen çıktı. Kamyona öncü ve artçılık yaptığı tespit edilen otomobildeki 2 kişi ile kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Gözaltına alınan organizatör şüphelileri K.D., E.A. ve O.B.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, 99 kaçak göçmenin ise Erzincan İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Afganistan Erzincan Türkiye Tercan Gözaltı Kaçakçılık 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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