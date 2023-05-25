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Erzincan'da 9 adet kaçak oyun konsolu ele geçirildi

Erzincan'da 9 adet kaçak oyun konsolu ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Erzincan'da polisin yaptığı denetimde bir işyerinde 9 adet kaçak oyun konsolu ele geçirildi.

Erzincan'da polisin yaptığı denetimde bir işyerinde 9 adet kaçak oyun konsolu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 5607 SKM suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile yapılan çalışmalar neticesinde; şehir merkezinde faaliyet gösteren bir işyerinde yapılan aramada toplam 9 adet gümrük kaçağı olarak değerlendirilen oyun konsolu ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatlarına istinaden şüpheliler Ş.T., O.Ç., E.K. ve K.Ç. isimli şahıslar ve oyun konsolları hakkında ilgili tahkikatın KOM Şube Müdürlüğünce yapılmakta olduğu bildirildi. - ERZİNCAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Erzincan 3. Sayfa Haberler

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