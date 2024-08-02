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Erzincan'da 8 aranan şahıs yakalandı

Erzincan'da 8 aranan şahıs yakalandı
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Erzincan'da toplam 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 aranan şahıs yakalandı. Şahıslar, farklı suçlardan dolayı cezalarını çekmek üzere ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Erzincan'da toplam 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 aranan şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 4 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, kendi kullanımı için ihtiyaç duyduğu esrarı elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapmak suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, şantaj suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hapis cezası bulunan bir şahıs, kadına karşı basit yaralama suçundan 4 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, 6284 sayılı yasaya muhalefet suçundan 3 gün tazyik hapis cezası bulunan bir şahıs, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 8320 TL para cezası bulunan hapis cezası bulunan bir şahıs, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan bir şahıs, toplamda 11 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası olan 6 şahıs Erzincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

8320 TL adli para cezası bulunan 1 şahıs ve ifadeye yönelik aranması bulunan 1 şahıs Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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