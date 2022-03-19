Erzincan'da 8 adet tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen kitap ele geçirildi - Haberler

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Erzincan'da 8 adet tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen kitap ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Erzincan'da 8 adet tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen kitap ele geçirildi

Erzincan'da jandarma ekiplerince 8 adet tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen kitap ele geçirildi.

Erzincan'da jandarma ekiplerince 8 adet tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen kitap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde merkez ilçe mülki sınırları içerisinde yapılan operasyonda; 8 adet tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen kitap ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında 2863 Sayılı Kanuna Muhalefetten yasal işlem başlatıldı. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Erzincan, Kitap, 3. Sayfa, Haberler

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