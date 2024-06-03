Üye Girişi
Haberler

Erzincan'da 7 şüpheli şahsın yakalanması için operasyon düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla yapılan operasyonda 7 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Erzincan'da 7 şüpheli şahsın yakalanması için 8 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan müşterek operasyonda, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi, 6136 SKM suçlarının ve çetelerinin önüne geçilmesi, kaçakçılık ile asayiş mugayir suçların engellenmesine amacıyla 7 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik, 8 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

İkametleri ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 1 adet av tüfeği, 36 adet 9*19 fişek, 1 adet 7*65 fişek, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet 300 mg hap, 1 adet şarjör, 40 adet kurusıkı tabanca fişeği, 20 adet farklı çap ve ebatlarda bıçak, 2 adet kama, 1 adet mınçıka ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında adli tahkikatın adli makamlarca devam etmekte olduğu bildirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Erzincan 3.Sayfa Güncel Haberler

Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış

Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış

 Yasak aşk az kalsın canından ediyordu! Kadının eşine yakalanan adam 3'ncü kattan atladı

Yasak aşk az kalsın canından ediyordu! Kadının eşine yakalanan adam 3'ncü kattan atladı

 DEM Parti 'kayyum' kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor

DEM Parti "kayyum" kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor

 Sel 3 arkadaşı hayattan kopardı! Birbirlerine sarıldıktan saniyeler sonra akıntıya kapıldılar

Sel 3 arkadaşı hayattan kopardı! Birbirlerine sarıldıktan saniyeler sonra akıntıya kapıldılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title