Erzincan'da 66 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
Erzincan'da jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada bir araç içerisinde 66 gram metamfetamin bulundu. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.
Erzincan'da jandarma ekiplerince bir araç içerisinde yapılan aramada 66 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu suçlarının önlenmesi kapsamında Erzincan Merkez ilçesi mülki sınırları içerisinde 1 araçta yapılan aramada; 66 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlı daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN