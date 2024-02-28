Erzincan'da 66 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Erzincan'da jandarma ekiplerince bir araç içerisinde yapılan aramada 66 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu suçlarının önlenmesi kapsamında Erzincan Merkez ilçesi mülki sınırları içerisinde 1 araçta yapılan aramada; 66 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlı daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN