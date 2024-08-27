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Erzincan'da 5 Milyon TL Değerinde Makaron Ele Geçirildi

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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda 5 milyon 150 bin TL değerinde makaron ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca bandrolsüz tütün, sigara sarma makinası ve diğer kaçak malzemeler de bulundu.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yapılan çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 5 milyon 150 bin TL tutarında makaron ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda; kolilenmiş vaziyette 2.550.242 adet bandrolsüz doldurulmuş makaron, 2 adet kompresörlü sigara sarma makinası, 62.500 adet bandrolsüz boş makaron, 59.950 gr ağırlığında açık kıyılmış tütün, 29.050 gr ağırlığında bandrolü sahte olduğu değerlendirilen toplam 190 paket tütün, 97 adet çeşitli markalarda puro, 14 adet çeşitli markalarda elektronik sigara,1 adet 250 gr ağırlığında nargile tütünü, 25 paket çeşitli markalarda kaçak olduğu değerlendirilen sigara, 7000 adet sigara paketlemede kullanılan şeffaf kilitli poşet ele geçirildi.

Ele geçirilen suç unsurlarının tahmini gümrüklenmiş piyasa değeri toplam 5.150.000 TL tutarında.

Öte yandan ele geçirilen makaronun Erzincan'da bugüne kadar ele geçilen en yüksek miktar olduğu belirtildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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