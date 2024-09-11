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Erzincan'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ekipleri tarafından durdurulan bir araçta ülkeye yasadışı yollardan giren 5 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Şüpheli şahıslar ve araç sürücüsü göç müdürlüğüne sevk edildi.

Erzincan'da ülkeye yasadışı yollardan giren 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ekiplerince, Akyazı uygulama noktasında durdurulan 42 plakalı araç içerisinde ülkeye yasadışı yollardan giren 5 yabancı uyruklu şahıs olduğu tespit edildi.

H.G. isimli araç sürücüsü ve ülkeye yasadışı yollardan giren 5 yabancı uyruklu şahıs gerekli işlemlerin yapılması için ekipler tarafından Erzincan İl Göç Müdürlüğüne sevk edildi.

Araç sürücüsü H.G. isimli İran uyruklu şüpheli şahıs göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Erzincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Göçmen Kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız ve karalılıkla devam etmektedir." ifadelerine yer verildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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