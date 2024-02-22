Erzincan'da 4 Milyon TL Değerinde Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Erzincan'da satışa hazır piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan toplam 24 bin 696 adet sentetik ecza ile yakalanan zanlı tutuklandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda, M.Ç. isimli şüpheli şahsın işyerine yapılan operasyonda, 46 adet kullanımı yeşil reçeteye tabi sentetik ecza ele geçirildi. İşyerinde bulunan M.K. ve E.Y. isimli şahıslara uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılırken M.Ç. isimli şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan toplam 24 bin 696 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti iddiasıyla gözaltına alınan zanlı M.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN