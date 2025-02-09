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Erzincan'da 4 Kişi Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yaparken Yakalandı

Erzincan'da 4 Kişi Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yaparken Yakalandı
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Erzincan'da sosyal medya üzerinden silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 4 kişi, emniyet güçleri tarafından yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Erzincan'da sosyal medya hesapları üzerinden silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 4 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince; Terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülmekte olan çalışmalar kapsamında sosyal medya hesapları üzerinden silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 4 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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