Erzincan'da 4 Kişi Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yaparken Yakalandı
Erzincan'da sosyal medya üzerinden silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 4 kişi, emniyet güçleri tarafından yakalanarak adli makamlara sevk edildi.
Erzincan'da sosyal medya hesapları üzerinden silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 4 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince; Terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülmekte olan çalışmalar kapsamında sosyal medya hesapları üzerinden silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 4 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa