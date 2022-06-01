Erzincan'da 321 aranan şahıs yakalandı - Haberler

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan 1 aylık çalışma sonucunda 321 aranan şahıs yakalanırken, 6 kişi tutuklandı.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1 aydır yürütülen "Huzur ve Güven Uygulamaları" ve aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, 4'ü tasarlayarak adam öldürme, kasten yaralama ve silahlı tehdit suçlarından 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş cezası bulunan şahıslar dahil toplamda 321 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan zanlıların 6'sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, aynı ay içerisinde özellikle trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü değerlendirilen, alkollü araç kullanan ve agresif sürücü davranışları sergileyen araç sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde 12'si alkollü araç kullanan, 5'i de agresif sürücü davranışları sergileyen sürücü olmak üzere toplam 17 sürücüye trafik idari para cezası uygulanırken, 50 araç ve 25 sürücü ise trafikten men edildi. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa