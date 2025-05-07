Erzincan'da 31 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
Erzincan'da cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 31 yıl 1 ay 29 gün hapis cezası bulunan E.E. isimli şahıs yakalandı ve tutuklandı.
Erzincan'da "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 31 yıl 1 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen E.E. isimli şahıs yakalandı.
Konuya ilişkin Erzincan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince; cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 31 yıl 1 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen E.E. isimli şahıs yakalanmış olup tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edilmiştir." ifadelerine yer verildi. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa