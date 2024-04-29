Üye Girişi
Haberler

Erzincan'da 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 3 otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Kazada sıkışan bir yaralı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Erzincan'da 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan merkez Alikemali caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, cadde üzerindeki kavşakta 3 otomobil geçiş üstünlüğünün ihlali üzerine birbirine girdi. Kazada toplam 5 kişi yaralandı. Otomobil içerisinde sıkışan 1 yaralı itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Erzincan İtfaiye trafik İtfaiye Acil Durum Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title