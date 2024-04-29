Erzincan'da 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 3 otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Kazada sıkışan bir yaralı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Erzincan'da 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, Erzincan merkez Alikemali caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, cadde üzerindeki kavşakta 3 otomobil geçiş üstünlüğünün ihlali üzerine birbirine girdi. Kazada toplam 5 kişi yaralandı. Otomobil içerisinde sıkışan 1 yaralı itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. - ERZİNCAN