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Erzincan'da 27 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı

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Erzincan'da 27 ayrı suçtan 38 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan zanlı, köyde jandarma ekiplerince yakalandı.

Erzincan'da 27 ayrı suçtan 38 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan zanlı, köyde jandarma ekiplerince yakalandı.

Konuya ilişkin jandarmadan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"İl Jandarma Komutanlığına bağlı Tercan İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan aranan şahıslara yönelik yürütülen istihbari ve saha çalışma neticesinde; 21 adet Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, 3 adet Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, 1 adet Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak, 1 adet Hakaret ve 1 adet Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması olmak üzere toplam 27 ayrı suçtan 38 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan B.C. isimli şahıs 18 Temmuz 2024 Perşembe günü saat 04.20 sıralarında Tercan Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Sarıkaya Köyü'nde icra edilen faaliyet ile yakalanmıştır. Söz konusu şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Erzincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilmiştir." - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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