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Erzincan'da 26 Yıl Ceza Alan 9 Şahıs Yakalandı

Erzincan'da 26 Yıl Ceza Alan 9 Şahıs Yakalandı
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, toplamda 26 yıl 5 ay 28 gün hapis cezası bulunan 9 aranan şahsı yakaladı. Suçları arasında uyuşturucu ticareti, kasten yaralama ve dolandırıcılık gibi çeşitli suçlar yer alıyor.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda toplamda 26 yıl 5 ay 28 gün hapis cezası bulunan 9 şahıs yakalandı.

Ekiplerce yapılan çalışmalarda;

-Erzincan İlamat ve İnfaz Bürosu'nca "Tck 188/3 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan 1 şahıs,

-"Kasten Yaralama" suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan 1 şahıs,

-"Kasten Yaralama" suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan 1 şahıs,

-"Kasten Yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan 1 şahıs,

-"Hakaret 125/1" suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan 1 şahıs,

-"Ailenin Korunması Kanununa Muhalefet" suçundan 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan 1 şahıs,

-"Ailenin Korunması Kanununa Muhalefet" suçundan gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan 1 şahıs,

-Samsun Asliye Ceza İlamat ve İnfaz Bürosu'nca "Dolandırıcılık" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan 1 şahıs,

-Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği'nce "Sesli, Yazılı veya Görüntülü Bir İleti ile Hakaret" suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan 1 şahıs, toplamda 26 yıl 5 ay 28 gün hapis cezası bulunan 8 şahıs ve ifadeye yönelik araması bulunan 1 şahıs Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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