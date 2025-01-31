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Erzincan'da 20 Milyon TL Değerinde Metamfetamin Ele Geçirildi

Erzincan'da 20 Milyon TL Değerinde Metamfetamin Ele Geçirildi
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu sevkiyatına yönelik yapılan operasyonlarda 8 bin 100 gram metamfetamin maddesi ele geçirirken, şüpheli kişi adli makamlara sevk edildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü personellerince polis uygulama noktasında bölgeler arası uyuşturucu madde sevkiyatının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL olan metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Ekipler, durdurulan şehirlerarası bir yolcu otobüsünde durumundan şüphelenilen İ.P. isimli şahsın eşyaları üzerinde yapılan kontrollerde narkotik dedektör köpeği Naz'ın tepki vermesi üzerine yapılan detaylı incelemede valiz içerisinde gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL olan ve 7 parça halinde paketlenmiş 8 bin 100 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Konu ile ilgili İ.P. isimli şüpheli şahıs, T.C.K.188. maddesi "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu kapsamında işlem yapılarak adli makamlara sevk edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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