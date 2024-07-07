Erzincan'da 2 ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı

Erzincan'da meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 3'ü çocuk toplam 9 kişi yaralandı.

İlk kaza, Erzincan - Çağlayan yolunda meydana geldi. B.T., idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Aktepe yol ayrımı mevkiinde yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Kazada biri çocuk 5 kişi yaralandı. AFAD ve jandarma ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer trafik kazası ise Erzincan- Sivas kara yolu kantarlar mevkiinde meydana geldi. E.K., yönetimindeki otomobil Sivas istikametinden gelirken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak şarampole uçtu. Araçta sıkışan 2'i çocuk 4 yaralı AFAD ve sağlık ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırdı. 2 kazada yaralanan toplam 9 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - ERZİNCAN