Erzincan'da 19 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı

Erzincan polisinin gerçekleştirdiği operasyonda, yurda yasadışı yollarla giriş yapan 19 kaçak göçmen yakalandı ve organizatörlük yapan 3 kişi tutuklandı.

Erzincan polisinin yabancı şahıslara yönelik dün ve bugün yaptıkları çalışmalarda 19 kaçak göçmen yakalandı. 3 organizatör tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, yurda yasadışı yollarla giriş yapan 19 kaçak göçmen ile bunlara organizatörlük yaptığı belirlenen 3 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Akyazı Mahallesinde yapılan çalışmalar sonucunda; Erzincan'a gelen iki araç içerisinde, yurda yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 19 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar, haklarında gerekli işlemler yapılmak üzere geri gönderme merkezine gönderildi.

Ayrıca konu ile alakalı olan Ş.U., H.A., ve A.E., isimli şüpheli şahıslar "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Erzincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne gönderildi. - ERZİNCAN

