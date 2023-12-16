Erzincan'da 171 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Erzincan'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda bir şüphelinin üzerinde ve evinde toplamda 171 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan'da polis ekiplerince yapılan operasyonlar çerçevesinde 1 şüphelinin üzerinde ve evinde toplamda 171 adet sentetik ecza ele geçirildi. Üzerinde ve evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin imal ve ticareti veya temini, gerek kullanmak için satın alınması, kabul edilmesi veya bulundurulması, gerekse de kullanımının kolaylaştırılması veya özendirilmesi eylemlerine ilişkin gerçekleştirilen operasyonlarda; Türk Ceza Kanunu 188'nci maddesi "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuna ilişkin H.S. isimli şüphelinin yapılan kaba üst aramasında 51 adet, ikameti ve eklentilerinde yapılan aramada ise 120 adet olmak üzere toplamda 171 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.S. mahkemeye sevk edildi. - ERZİNCAN