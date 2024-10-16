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Erzincan'da 17 Kişi Hapis Cezasıyla Yakalandı

Erzincan'da 17 Kişi Hapis Cezasıyla Yakalandı
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Erzincan'da son bir haftada, çeşitli suçlardan dolayı 20 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 kişi İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı ve adli makamlara sevk edildi.

Erzincan'da son bir hafta içerisinde 20 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; çeşitli suçlardan 20 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 kişi yakalandı.

17 şahıs Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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