Erzincan'da 15 Günde 92 Trafik Kazası Meydana Geldi

Erzincan il genelinde 15 gün içerisinde 64 maddi hasarlı ve 28 yaralanmalı/ölümlü olmak üzere toplamda 92 trafik kazası meydana geldi. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan trafik denetimleri ve istatistikleri açıklandı.

Erzincan il genelinde 15 gün içerisinde 64 maddi hasarlı ve 28 yaralanmalı/ölümlü olmak üzere toplamda 92 trafik kazası meydana geldi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 15 Kasım - 30 Kasım 2023 tarihleri arasında Erzincan il genelinde yapılan trafik denetimleri ve istatistikleri açıklandı.

Açıklamaya göre; 12 bin 831 araç denetimden geçti. 15 gün içerisinde, 64 maddi hasarlı, 28 yaralanmalı/ölümlü trafik kazası meydana geldi. 556 sürücüye ve 2 bin 647 plakaya cezai işlem uygulanırken 28 araç trafikten men edildi. 17 sürücüye de alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı.

Öte yandan, trafik ekiplerince 4 bin 91 yük taşıyan araç, 639 yolcu taşıyan otobüs, 257 motosiklet kontrol edilerek 3 bin 525 emniyet kemeri, 163 okul servisi, 2 bin 57 alkol ve 2 bin 499 diğer uygulama ve denetimler yapıldı. Sık yapılan denetim ve uygulamaların ise aralıksız devam edeceği öğrenildi. - ERZİNCAN