Erzincan'da 15 günde 155 sürücüye ve 413 plakaya ceza yazıldı

Erzincan'da il genelinde trafik ekiplerince 15 gün içerisinde yapılan denetim ve uygulamalarda 155 sürücüye ve 413 plakaya cezai işlem uygulandı.

Erzincan'da il genelinde trafik ekiplerince 15 gün içerisinde yapılan denetim ve uygulamalarda 155 sürücüye ve 413 plakaya cezai işlem uygulandı.

Trafik Tescil ve Denetleme ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 01 Nisan - 15 Nisan 2023 tarihleri arasında Erzincan il genelinde yapılan çalışmalarda 11 bin 501 araç denetlendi. 155 sürücüye ve 413 plakaya cezai işlem uygulandı. 18 araç trafikten men edilirken 4 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı. Denetimlerde 3 bin 918 yük taşıyan araç, 620 yolcu taşıyan otobüs, 133 motosiklet kontrol edildi. 4 bin 806 emniyet kemeri, 113 okul servisi, 1205 alkol ve 623 diğer denetimler yapılırken belirtilen tarihler arasında Erzincan'da 40 maddi hasarlı ve 29 adet yaralamalı trafik kazası meydana geldiği kaydedildi. - ERZİNCAN