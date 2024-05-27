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Erzincan'da 15 ayrı suçtan aranan kadın yakalandı

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Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde 15 ayrı suçtan aranan ve 17 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan bir kadın, Jandarma tarafından yakalandı.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde 15 ayrı suçtan 17 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan kadın yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca Erzincan Üzümlü ilçesinde, Tercan Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Üzümlü İlçe Jandarma Komutanlığınca yakalama kararı bulunan aranan şahıslara yönelik yürütülen istihbari çalışma neticesinde; 8 hırsızlık, 4 konut dokunulmazlığı, mala zarar verme, yağma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma olmak üzere toplam 15 ayrı suçtan 17 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan L.S. isimli kadın, ailesi ile birlikte 3 araçla seyahat ettiği esnada Üzümlü Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan bir petrol istasyonunda araç değiştirdiği esnada yakalandı.

Jandarmada sorgusu tamamlanan kadın çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Erzincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Erzincan 3.Sayfa Güncel Haberler

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