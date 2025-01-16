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Erzincan'da 14 Aranan Şahıs Yakalandı

Erzincan'da 14 Aranan Şahıs Yakalandı
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, toplam 33 yıl 11 ay 8 gün hapis cezası bulunan 14 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; toplamda 33 yıl 11 ay 8 gün hapis cezası olan 14 şahıs yakalndı.

İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda; Erzincan İlamat ve İnfaz Bürosunca "Kardeşi Kasten Öldürme" suçundan "10 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası" bulunan 1 şahıs,

"Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan "2 Yıl 6 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası" bulunan 1 şahıs,

"Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan "2 Yıl 3 Ay 6 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezası" bulunan 1 şahıs,

"Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan "1 Yıl 7 Ay 1 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezası" bulunan 1 şahıs,

"Kasten Yaralama" suçundan "1 Yıl 4 Ay 7 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezası" bulunan 1 şahıs,

"İftira" suçlarından "1 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası" bulunan 1 şahıs,

"Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan "1 Yıl 3 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası" bulunan 1 şahıs,

"Kasten Yaralama" suçlarından "11 Ay 7 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezası" bulunan 1 şahıs,

"Kasten Yaralama" suçundan "10 Ay 20 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezası" ile aranması bulunan 1 şahıs,

"Basit Yaralama" suçundan "7 Ay 15 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezası" bulunan 1 şahıs,

"Basit Yaralama" suçundan "6 Ay 22 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezası" bulunan 1 şahıs,

"Suç İşlemeye Alanen Tahrik Etme" suçundan "5 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası" bulunan 1 şahıs,

İstanbul Anadolu Asliye Ceza Masasınca "Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan veya Mermileri Satın Alınması Taşınması Bulundurma" suçlarından "6 Yıl 4 Ay 20 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezası" bulunan 1 şahıs,

Kelkit İlamat ve İnfaz Bürosunca "Kasten Yaralama" suçundan "4 Yıl 2 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası" bulunan 1 şahıs, toplamda 33 yıl 11 ay 8 gün hapis cezası olan "toplam 14 şahıs" Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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