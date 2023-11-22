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Erzincan'da 13 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı

Erzincan'da yapılan bir uygulama sırasında durdurulan bir araçta Afganistan uyruklu 13 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.