Erzincan'a bayram süresi boyunca 423 bin 112 araç giriş yaptı Erzincan Emniyet Müdürlüğünce bayram süresince trafik istatistiki açıklandı. Erzincan Emniyet Müdürlüğünce bayram süresince trafik istatistiki açıklandı. Kente Kurban Bayramında 423 bin 112 araç giriş yaptı. Yapılan istatistiki bilgilendirmede, Erzincan'a Kurban Bayramı süresince 423 bin 112 araç girişi gerçekleşti. 4 bin 855 araç kontrol edildi. İl geneli polis bölgesinde 20 yaralamalı, 18 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Yapılan denetimler neticesinde 281 araç sürücüsüne ve 817 araç plakasına idari ceza uygulandı. 13 araç trafikten men, 13 sürücünün trafik belgesi geri alındı. Adli mercilerce aranan 4 şahıs yakalanırken bin 404 araca yaşam tünelinde bilgilendirme yapılarak polisler tarafından ikramda bulunuldu. - ERZİNCAN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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