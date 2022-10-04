Erzincan 3. sayfa haberleri: Erzincan'da bir ayda 3 bin 774 plakaya ceza yazıldı

Erzincan gelişmesine göre Erzincan'da trafik ekiplerince yapılan 1 aylık denetim ve uygulamalar sonucunda 32 bin 770 aracın denetimi yapılırken bin 813 sürücüye ve 3 bin 774 plakaya ceza yazıldı.

Erzincan'da trafik ekiplerince yapılan 1 aylık denetim ve uygulamalar sonucunda 32 bin 770 aracın denetimi yapılırken bin 813 sürücüye ve 3 bin 774 plakaya ceza yazıldı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce eylül ayı içerisinde yapılan uygulamalar ve denetimlerin neticeleri paylaşıldı. Erzincan'da 1 ay içerisinde 77 maddi hasarlı, 69 yaralamalı kaza meydana geldi. Ekipler tarafından yapılan denetim ve uygulamalarda bin 813 sürücüye ve 3 bin 774 plakaya cezai işlem uygulanırken 99 araç trafikten men edildi ve 55 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı.

Ayrıca eylül ayı içerisinde trafik ekipleri tarafından, 6 bin 467 yük taşıyan araç, bin 658 yolcu otobüsü, 489 motosiklet kontrol edilirken 12 bin 545 emniyet kemeri, 262 okul servisi, 5 bin 749 alkol ve diğer uygulamalar yapıldı. - ERZİNCAN