Erzincan 3. sayfa haberi... Erzincan'da tefecilik operasyonu: 5 gözaltı 3. Sayfa Haberleri Erzincan haberler: Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ayrı adreslerde yapılan tefecilik operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ayrı adreslerde yapılan tefecilik operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince eş zamanlı olarak beş ayrı adreste şüpheli şahısların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla tefecilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon çerçevesinde, ev ve iş yeri aramalarında; 2 adet senet, 1 adet noterlik makbuzu, 22 adet para hareketlerine ilişkin yazılı kağıt, 1 adet sözleşme ve 5 adet cep telefonu ele geçirilerek şüpheli 5 kişi yakalanıp gözaltına alındı. - ERZİNCAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Operasyon Erzincan 3. Sayfa Haberler

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