Erzincan 3. sayfa haberi | Erzincan'da öğrenci velileri ve öğretmenlere suçtan korunma yöntemleri anlatılıyor

Gelen Erzincan haberlerine göre Erzincan'da polis ekiplerince, "Güvenli Okul Güvenli Gelecek" projesi çerçevesinde kent merkezinde bulunan okullarda kişisel güvenlik ve suçtan korunma yöntemleri ile çocuk polisinin görevleri konularında öğrenci velileri ve öğretmenler bilgilendirildi.

Erzincan'da polis ekiplerince, "Güvenli Okul Güvenli Gelecek" projesi çerçevesinde kent merkezinde bulunan okullarda kişisel güvenlik ve suçtan korunma yöntemleri ile çocuk polisinin görevleri konularında öğrenci velileri ve öğretmenler bilgilendirildi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde ülke genelinde yürütülen "Güvenli Okul Güvenli Gelecek" projesi Erzincan'da da devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2022/2023 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminde planlanan program doğrultusunda; Sosyal Bilimler Lisesi'nde, "Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma Yöntemleri, Çocuk Polisinin Görevleri, Trafik Güvenliği ve Siber Güvenlik" konuları hakkında Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan müşterek çalışmalar doğrultusunda 150 öğrenci velisi ve öğretmenlere bilgilendirme yapıldı. - ERZİNCAN