Üye Girişi
Haberler

Hatay'da Motosiklet Kamyonetle Çarpıştı, Sürücü Ağır Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Bahçelievler Mahallesi'nde 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Fevzi K., karşı yönden gelen bir kamyonetle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Motosiklet kazada hurdaya döndü.

Hatay'da kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi, Şehit Polis Hasan Babacan Caddesi üzerinde gerçekleşti. Cadde üzerinde ilerleyen 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Fevzi K., karşı yönden gelen 31 YJ 138 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri yaralı sürücüyü Dörtyol Devlet Hastanesine götürdü. Kaza sonrası motosiklet hurdaya döndü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bahçelievler Mahallesi Motosiklet Güvenlik 3-sayfa Ulaşım hatay Kaza

Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti

Emekli ve memuru ocakta bekleyen zam oranı belli gibi

 Narin Güran cinayeti hala aydınlatılamadı! İşte savcıya göre cinayetin failleri

İşte savcıya göre Narin'i öldüren kişi

 Salim Güran'a açıkça soruldu: Narin'in annesi ile ilişkin var mı?

Salim Güran'a açıkça soruldu: Narin'in annesi ile ilişkin var mı?
Polisten kaçıyordu! Önce kaza yaptı, sonra canına kıydı

Polisten kaçıyordu! Önce kaza yaptı, sonra canına kıydı
İllia Golem öldü mü? İllia Golem neden öldü? Bursa elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi 14-15 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi Manisa elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Patlıcan Masakka tarifi! En güzel Patlıcan Masakka tarifi! Patlıcan Masakka tarifi nasıl yapılır? Patlıcan Masakka için malzemeler! Gaziantep elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Adana elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Kısa ve anlamlı kandil mesajları, 14 Eylül Cumartesi En güzel kandil mesajları, Hayırlı kandiller mesajı, Yeni, güncel kandil mesajları! Mevlid kandili mesajları ve sözleri 2024: En güzel kandil mesajları, dini kandil sözleri! Mevlid gecesi mesajları! Resimli Mevlid kandili sözleri!
title