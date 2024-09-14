Hatay'da Motosiklet Kamyonetle Çarpıştı, Sürücü Ağır Yaralandı
Hatay'ın Bahçelievler Mahallesi'nde 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Fevzi K., karşı yönden gelen bir kamyonetle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Motosiklet kazada hurdaya döndü.
Hatay'da kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, Bahçelievler Mahallesi, Şehit Polis Hasan Babacan Caddesi üzerinde gerçekleşti. Cadde üzerinde ilerleyen 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Fevzi K., karşı yönden gelen 31 YJ 138 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri yaralı sürücüyü Dörtyol Devlet Hastanesine götürdü. Kaza sonrası motosiklet hurdaya döndü. - HATAY