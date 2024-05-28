Erzin'de kümese giren yılan itfaiye tarafından yakalandı
Hatay'ın Erzin ilçesinde kümese giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yılanı özel aparatla yakalayarak doğaya bıraktı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde kümese giren yılan itfaiye ekipleri tarafında yakalandı.
Ezin ilçesi İsalı Mahallesi'nde kümese yılan girdiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, yılanı yakalamak için çalışma başlattı. Yılan, itfaiye ekipleri tarafından özel aparatla yakalanarak doğaya bırakıldı. - HATAY