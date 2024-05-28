Erzin'de kümese giren yılan itfaiye tarafından yakalandı

Hatay'ın Erzin ilçesinde kümese giren yılan itfaiye ekipleri tarafında yakalandı.

Ezin ilçesi İsalı Mahallesi'nde kümese yılan girdiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, yılanı yakalamak için çalışma başlattı. Yılan, itfaiye ekipleri tarafından özel aparatla yakalanarak doğaya bırakıldı. - HATAY