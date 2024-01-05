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Erzin'de araç parkı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

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Hatay'ın Erzin ilçesinde araç parkı yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde araç parkı yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, Erzin ilçesi Bahçelievler Mahallesi 12. Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, araç park yeri meselesi yüzünden M.Ç. ve Aziz Akgök arasında kavga çıktı. M.Ç. elindeki bıçakla Akgök'ü 4 darbeyle yaraladı. Akgök, olay yerinde hayatını kaybetti. Arbede esnasında yaralanan M.Ç. de 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Akgök'ün cenazesi Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bahçelievler Mahallesi Hatay Erzin Olaylar Cinayet Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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