Ermenistan polisinden hükümet karşıtı protestoculara sert müdahale - Haberler

- Ermenistan polisinden hükümet karşıtı protestoculara sert müdahale

ERİVAN - Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Başbakan Nikol Paşinyan'ın evine ve hükümet binasına doğru yürüyüşe geçen protestocular, polisin sert müdahalesiyle engellendi. Tansiyonun yükselmesiyle çıkan olaylarda 39'u polis olmak üzere toplam 60 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Mayıs ayı başından beri devam eden protestolar devam ediyor. Dağlık Karabağ savaşını kaybetmesinden sonra Türkiye ve Azerbaycan ile müzakere başlatılması yönünde politika sürdüren Başbakan Nikol Paşinyan'ın kararlarına tepki gösteren muhalefet üyeleri, akşam saatlerinde başkent Erivan'daki Fransız Meydanı'nda toplandı. Göstericiler yürüyüşleri sırasında Paşinyan karşıtı sloganlar attı. Yürüyüş sırasında Ermeni polisinin müdahalesi olmazken, kalabalığın hükümet binasına yaklaşmasıyla polis harekete geçti. Etten duvar örerek protestocuların geçişini engelleyen polis, göstericilerin geri adım atmaması üzerine sert müdahaleye başladı. Göstericileri coplayarak uzaklaştırmaya çalışan polisler, bazı kişileri yerlerde sürükleyerek gözaltına aldı.

Paşinyan'ın konutu da göstericilerin hedefindeydi

Polisin hükümet binasına gelişlerini engellediği göstericilerin bir kısmı rotasını Paşinyan'ın konutuna çevirdi. Hükümet binasının hemen yakınında bulunan konuta yönelen göstericiler attığı sloganlarla Paşinyan'ın istifasını istedi. Seslerini duyurmaya çalışan grup yine polisin müdahalesiyle karşılaştı. Göstericilere burada da polis tarafından sert müdahalede bulunulurken, çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Toplam 60 kişi yaralandı

Ermenistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 39'u polis olmak üzere toplam 60 kişi hastanelere kaldırıldı. 10 kişi taburcu edilirken, yaralı 50 kişinin tedavilerine devam edildiği belirtildi. Ermenistan basını geç saatlere kadar devam eden gösterilerde 100'den fazla kişinin gözaltına alındığını aktardı. Ermenistan İçişleri Bakanlığı ise gözaltı sayısına yönelik açıklama yapmadı.