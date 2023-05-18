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Ermenistan ordusundan Azerbaycan mevzilerine İHA'lı saldırı

Ermenistan ordusundan Azerbaycan mevzilerine İHA'lı saldırı

3. Sayfa Haberleri

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun sınırdaki Azerbaycan mevzilerine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun sınırdaki Azerbaycan mevzilerine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini duyurdu.

Ermenistan ordusu, Azerbaycan sınırındaki provokasyonlarını sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 07.15 sıralarında Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin Kelbecer ilinin Yellice yerleşimi birimi istikametinde bulunan Azerbaycan ordusu mevzilerine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediği bildirildi. Yapılan inceleme sırasında Ermeniler tarafından insansız hava araçlarından atılan el yapımı mermilerin kalıntılarına rastlandığı aktarıldı.

Saldırı sonucu Azerbaycan birliklerinde herhangi bir kaybın olmadığı belirtilirken, gerekli önlemlerin alındığı ve bölgedeki gerilimden Ermenistan'ın sorumlu olduğu ifade edildi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İhlas Haber Ajansı Ermenistan Azerbaycan 3. Sayfa Haberler

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