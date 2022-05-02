Ermenistan'da hükümet karşıtı protesto - Haberler

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Ermenistan'da hükümet karşıtı protesto

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ermenistan'da hükümet karşıtı protesto

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bugün Başbakan Nikol Paşinyan'ı protesto etmek için sokakları trafiğe kapatan 180 hükümet karşıtı gösterici gözaltına alındı.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bugün Başbakan Nikol Paşinyan'ı protesto etmek için sokakları trafiğe kapatan 180 hükümet karşıtı gösterici gözaltına alındı.

Ermenistan'da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor. Başkent Erivan'da düzenlenen protestoya katılan göstericiler, Başbakan Nikol Paşinyan'ın geçtiğimiz ay parlamentoda Azerbaycan ile barış anlaşması imzalanmasını ele almasını eleştirerek, Paşinyan'ın istifasını istedi. Gösterilerde 180 hükümet karşıtı protestocu gözaltına alınırken, protestocular "Nikol'suz Ermenistan" sloganları atmaya devam etti.

Azerbaycan'ın Karabağ zaferi sonrası Ermenistan hükümetinin bölgede izlediği siyaseti protesto eden ve Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyen muhalifler, dün de Erivan sokaklarında çöp tenekeleri ve banklardan barikatlar kurarak, başkentin dört ana caddesini birbirine bağlayan ana yol olan France Meydanı'nda trafiğin durmasına neden olmuşlardı. - ERİVAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Nikol Paşinyan, Ermenistan, Protesto, Hükümet, 3. Sayfa, Haberler

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