Ermenistan Azerbaycan mevzilerine ateş açtı: 1 asker şehit oldu

Ermenistan tarafından sınırdaki Azerbaycan mevzilerine açılan ateş sonucu 1 Azerbaycan askeri şehit oldu.

Ermenistan'ın sınırdaki provokasyonları devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın sınırdaki provokasyonu sonucu Memmed Garayev isimli bir Azerbaycan askerinin şehit olduğu duyuruldu. Şehidin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunulan açıklamada, bölgedeki durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu ifade edildi. - BAKÜ