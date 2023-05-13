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Ermenistan Azerbaycan mevzilerine ateş açtı: 1 asker şehit oldu

Ermenistan Azerbaycan mevzilerine ateş açtı: 1 asker şehit oldu

3. Sayfa Haberleri

Ermenistan tarafından sınırdaki Azerbaycan mevzilerine açılan ateş sonucu 1 Azerbaycan askeri şehit oldu.

Ermenistan tarafından sınırdaki Azerbaycan mevzilerine açılan ateş sonucu 1 Azerbaycan askeri şehit oldu.

Ermenistan'ın sınırdaki provokasyonları devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın sınırdaki provokasyonu sonucu Memmed Garayev isimli bir Azerbaycan askerinin şehit olduğu duyuruldu. Şehidin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunulan açıklamada, bölgedeki durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu ifade edildi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ermenistan Azerbaycan 3. Sayfa Haberler

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