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Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı: 1 yaralı

Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Ermenistan tarafından Azerbaycan sınırına açılan ateş sonucu 1 Azerbaycan askeri ağır yaralandı.

Ermenistan tarafından Azerbaycan sınırına açılan ateş sonucu 1 Azerbaycan askeri ağır yaralandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün gece saatlerinde Ermenistan'ın Basarkeçar ilinin Zod yerleşkesinde bulunan Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin Azerbaycan mevzilerine ateş açtığı belirtildi. Saldırı sonucu Müslüm Mahmudlu isimli bir Azerbaycan askerinin ağır yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Ermenistan'ın provokasyonlara son vermesi uyarısına rağmen ateşkesi bir kez daha ihlal ettiği belirtilen açıklamada, Azerbaycan Ordusu'nun gerekli müdahaleleri yaptığı ve saldırı ile ilgili tüm sorumluluğunun Ermenistan tarafına ait olduğu kaydedildi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ermenistan Azerbaycan 3. Sayfa Haberler

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