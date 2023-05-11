Ermenistan askerlerinin açtığı ateş sonucu 1 Azerbaycan askeri şehit oldu

Ermenistan askerleri tarafından sınırdaki Azerbaycan mevzilerine açılan ateş sonucu 1 Azerbaycan askeri şehit oldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın Azerbaycan sınırındaki mevzilerine açtığı ateş sonucunda Orhan Nevruzalizade isimli askerin şehit olduğu aktarıldı. Şehidin aile ve yakınlarına başsağlığı dilenen açıklamada, Azerbaycan ordusu tarafından provokasyona gerekli cevabın verildiği ve bölgedeki durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu kaydedildi. - BAKÜ