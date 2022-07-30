Ermenistan askerleri, Kelbecer ve Laçın'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı Azerbaycan-Ermenistan sınırında Ermenistan askerlerinin Kelbecer ve Laçın illerinde bulunan Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtığı bildirildi. Azerbaycan- Ermenistan sınırında Ermenistan askerlerinin Kelbecer ve Laçın illerinde bulunan Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtığı bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün öğlen saatlerinde Ermenistan askerlerinin, Kelbecer ve Laçın illerinde bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerini çeşitli kalibreli silahlarla yoğun ateş altına aldığı belirtildi. Açıklamada, Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığı aktarıldı. - BAKÜ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ermenistan Azerbaycan 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Ermenistan askerleri, Kelbecer ve Laçın'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.