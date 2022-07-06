Ermenistan askerleri, Kelbecer'deki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı Azerbaycan-Ermenistan sınırında yer alan Basarkeçer ilindeki Ermenistan askerlerinin, Kelbecer ilinde bulunan Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtığı bildirildi. Azerbaycan- Ermenistan sınırında yer alan Basarkeçer ilindeki Ermenistan askerlerinin, Kelbecer ilinde bulunan Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtığı bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün gece saatlerinde Ermenistan'ın Basarkeçer ilinin Zerkend yerleşkelerindeki Ermenistan askerlerinin, Kelbecer ilinin Yukarı Ayrım yerleşkesinde bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerini ateş altına aldığı belirtildi. Açıklamada, Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığı aktarıldı. - BAKÜ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ermenistan Azerbaycan 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Ermenistan askerleri, Kelbecer'deki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.