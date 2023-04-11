Ermenistan askerleri Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin, Laçın ilindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açması sonucunda Azerbaycan ordusundan şehit ve yaralıların olduğunu duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin, Laçın ilindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açması sonucunda Azerbaycan ordusundan şehit ve yaralıların olduğunu duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'dan yapılan açıklamada, Ermenistan silahlı kuvvetlerine bağlı birliklerin, Gorus ilinin Dığ yerleşimi istikametinde bulunan mevzilerinden Azerbaycan Ordusu'nun Laçın ili istikametindeki mevzilere farklı kalibreli silahlarla yoğun ateş açtığı kaydedildi. Açıklamada, saldırı sonucunda Azerbaycan Ordusu'nun askerleri arasında şehit ve yaralıların olduğu aktarılırken, Azerbaycan ordusunun müdahale bulunduğu ve gerekli önlemlerin alındığı ifade edildi. - BAKÜ