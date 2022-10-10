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Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

3. Sayfa Haberleri

Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Ermenistan askerleri, Azerbaycan-Ermenistan sınırında ateşkes ihlali yaparak Azerbaycan mevzilerini hedef aldı.

Ermenistan askerleri, Azerbaycan- Ermenistan sınırında ateşkes ihlali yaparak Azerbaycan mevzilerini hedef aldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Kelbecer ilinin Alibayramlı, İstisu, Zeylik yerleşimlerindeki; Gedebey'in ise Novoivanovka yerleşimlerindeki Azerbaycan ordusu mevzilerinin çeşitli kalibreli silahlarla ateş altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığı ve olayla ilgili tüm sorumluluğun Ermenistan'a ait olduğu kaydedildi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ermenistan Azerbaycan 3. Sayfa Haberler

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