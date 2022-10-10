Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı 3. Sayfa Haberleri Ermenistan askerleri, Azerbaycan-Ermenistan sınırında ateşkes ihlali yaparak Azerbaycan mevzilerini hedef aldı. Ermenistan askerleri, Azerbaycan- Ermenistan sınırında ateşkes ihlali yaparak Azerbaycan mevzilerini hedef aldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Kelbecer ilinin Alibayramlı, İstisu, Zeylik yerleşimlerindeki; Gedebey'in ise Novoivanovka yerleşimlerindeki Azerbaycan ordusu mevzilerinin çeşitli kalibreli silahlarla ateş altına alındığı belirtildi. Açıklamada, Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığı ve olayla ilgili tüm sorumluluğun Ermenistan'a ait olduğu kaydedildi. - BAKÜ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ermenistan Azerbaycan 3. Sayfa Haberler

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