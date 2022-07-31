Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Ermenistan askerleri, Kelbecer ve Gedebey illerinde bulunan Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtı.

 - Güncelleme:

Ermenistan askerleri, Kelbecer ve Gedebey illerinde bulunan Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin dün akşam saatlerinden başlayarak gece boyunca Kelbecer ve Gedebey illerinde bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerini çeşitli kalibreli silahlarla yoğun ateş altına aldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında yasa dışı bulunan Ermeni silahlı grupları tarafından, Hocavent ilinin Emiranlar yerleşim yeri civarındaki Azerbaycan mevzilerinin de ateş altına alındığı kaydedildi. Açıklamada, Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığı aktarıldı. - KELBEÇER

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ermenistan Azerbaycan 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title