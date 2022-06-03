Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Haberler

Azerbaycan- Ermenistan sınırında Başarkeçer ilindeki Ermenistan askerlerinin Kelbecer ilinde bulunan Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2 Haziran akşam saatlerinden 3 Haziran erken saatlerine kadar Ermenistan'ın Basarkeçer ilinin Aşağı ve Yukarı Şorca yerleşkelerindeki Ermenistan askerlerinin, Kelbecer ilinin Yellice ve Zeylik yerleşkesinde bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerine çeşitli kalibreli silahlarla ateş açtığı belirtildi. Açıklamada, Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığı ve durumun Azerbaycan birliklerinin kontrolü altında olduğu aktarıldı.

Bakanlık, Ermeni tarafının, kendi kamuoyunun dikkatini iç problemlerden uzaklaştırmak için Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırındaki durumu kasten gerginleştirmeye çalıştığını ve meydana gelen olayların bütün sorumluluğun Ermenistan'da olduğu duyurdu. - BAKÜ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa