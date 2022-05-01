Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Haberler

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Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan-Ermenistan sınırında bulunan Basarkeçer ilindeki Ermenistan askerleri, Kelbecer'deki Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtı.

Azerbaycan- Ermenistan sınırında bulunan Basarkeçer ilindeki Ermenistan askerleri, Kelbecer'deki Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün yerel saatle 20.55'te Ermenistan'ın Basarkeçer ilinin Yukarı Şorca yerleşkelerindeki Ermenistan askerlerinin, Kelbecer ilinin Zeylik yerleşkesinde bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açtığı belirtildi. Açıklamada, Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığı ve Azerbaycan askerleri arasında ölen veya yaralanan olmadığı kaydedildi. Bölgedeki durumun Azerbaycan birliklerinin kontrolü altında olduğu aktarıldı. - BAKÜ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ermenistan, Azerbaycan, 3. Sayfa, Haberler

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